Trigoria, Pellegrini interrompe la seduta per un problema muscolare: domani gli esami. Tutti in gruppo tranne Dybala e Sangaré (FOTO e VIDEO)

Tegola per Claudio Ranieri. A pochi giorni dall'attesissima sfida tra Atalanta e Roma, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45, Lorenzo Pellegrini è stato costretto a interrompere l'allenamento odierno a causa di un problema muscolare. Il capitano giallorosso, che ha partecipato alle partitelle, si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata di domani e in caso di lesione la sua stagione potrebbe essere terminata.

Per quanto riguarda la seduta, l'allenatore ha potuto contare su tutto il gruppo tranne gli infortunati Paulo Dybala e Buba Sangaré. Da segnalare le condizioni di Gianluca Mancini: il difensore non ha accusato alcun problema fisico, ma si è allenato con una vistosa calza sulla gamba sinistra. L'allenamento inizia con delle divertenti sfide a calcio-tennis e Leandro Paredes si è messo in mostra realizzando un punto con una splendida sforbiciata. "Oh, stattene di là", scherza Ranieri con uno dei giocatori durante l'esercizio. Successivamente si passa al lavoro atletico e poco dopo Ranieri dà il via a degli esercizi con il pallone: "Fate le squadre come volete, basta che siate tre e tre". Infine si disputano le consuete partitelle a campo ridotto, ma in una di esse il terreno di gioco viene diviso in due dalle porte posizionate al centro. "Non c'è fuorigioco", specifica Ranieri durante una sfida.