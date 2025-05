Trigoria, -2 a Torino-Roma: allenamento individuale per Dovbyk (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Torino, valida per la trentottesima giornata e in programma domenica alle ore 20:45. Continua a tenere banco la questione legata alle condizioni di Artem Dovbyk: il centravanti non è ancora rientrato in gruppo e oggi ha svolto un allenamento individuale. In conferenza stampa Claudio Ranieri ha fatto un punto sulle condizioni dell'attaccante: "Si è allenato sotto il controllo di dottori, fisioterapisti e preparatori. Se tutto andrà bene domani sarà disponibile per fare la rifinitura".