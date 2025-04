Trigoria: la squadra di Paredes vince la partitella odierna (FOTO)

La Roma torna ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissima partita contro la Juventus, valida per la trentunesima giornata e in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Al termine della seduta odierna è andata in scena la consueta partitella a campo ridotto e a vincere è stato il team bianco composto da Pierluigi Gollini, Muhammed Bah, Anass Salah-Eddine, Leandro Paredes, Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi.