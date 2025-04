Trigoria, ripresa verso Roma-Juventus: in gruppo Celik e Dovbyk. Ancora out Rensch (FOTO)

Buone notizie nella seduta mattutina per Claudio Ranieri che ritrova Celik, oggi in gruppo con il resto dei compagni. Un ritorno particolarmente importante anche vista la squalifica di Alexis Saelemaekers per la prossima sfida contro la Juventus. L'emergenza, d'altronde, sulla corsia destra non è ancora finita: oltre a Saud Abdulhamid infortunato, anche oggi risulta ancora out Devyne Rensch. Nulla di preoccupante invece per Artem Dovbyk, che sarà a disposizione per domenica. Da segnalare la fasciatura al ginocchio sinistro con cui si è allenato Lucas Gourna-Douath.

Al termine della seduta odierna è andata in scena la consueta partitella a campo ridotto e a vincere è stato il team bianco composto da Pierluigi Gollini, Muhammed Bah, Anass Salah-Eddine, Leandro Paredes, Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi.