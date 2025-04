Trigoria, allenamento mattutino in vista di Roma-Juventus: ok Celik. Ancora assenti Rensch e Abdulhamid (FOTO)

Dopo aver effettuato la consueto foto di squadra, la Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissima partita contro la Juventus, valida per la trentunesima giornata e in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. La buona notizia riguarda Zeki Celik, il quale è ormai pienamente recuperato e anche quest'oggi si è allenato con il resto del gruppo. Ancora assenti, invece, Devyne Rensch e Saud Abdulhamid.