Tempo di foto per la Roma al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come svelato dall'account Instagram del club giallorosso, nella mattinata odierna è andato in scena il consueto shooting della squadra della stagione 2024/25. Tanto divertimento e risate dei calciatori tra buffetti (come quelli di Pierluigi Gollini a Gianluca Mancini e del difensore centrale a Matias Soulé). Presente anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi.

