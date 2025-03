Trigoria, seduta mattutina tra lavori di forza e partitella: ancora assente Celik (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Lecce, valida per la trentesima giornata e in programma sabato 29 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare. Il gruppo a disposizione di Claudio Ranieri è fortemente rimaneggiato tra problemi fisici e calciatori convocati dalle rispettive nazionali: assenti gli infortunati Paulo Dybala, Devyne Rensch e Zeki Celik.

Al termine della seduta, caratterizzata da parte atletica e lavori di forza con kettlebell e palle mediche, si è giocata la consueta partitella e a vincere è stato il team arancione composto da Mile Svilar, Mats Hummels, Angelino, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Matias Soulé.