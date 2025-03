Trigoria: la squadra di Svilar e Hummels vince la partitella odierna (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Lecce, valida per la trentesima giornata e in programma sabato 29 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare. Al termine della seduta odierna è andata in scena la consueta partitella e a vincere è stato il team arancione composto da Mile Svilar, Mats Hummels, Angelino, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Matias Soulé.