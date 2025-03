Trigoria, ripresa verso l'Athletic: out Celik, Dybala a parte. Pellegrini, Soulé, Paredes e Shomurodov osservano la seduta (FOTO)

All'indomani della vittoria per 0-1 contro l'Empoli, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista dell'attesissimo match contro l'Athletic Club, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45 al San Mames. Come di consueto nel primo allenamento post partita, chi ha giocato titolare ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato in campo. Assente Mehmet Zeki Celik, il quale si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Si è allenato a parte, invece, Paulo Dybala: la Joya però non ha alcun problema fisico.

Intanto Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Leandro Paredes ed Eldor Shomurodov hanno osservato la seduta da bordocampo.

[...] Roma stamattina si è svegliata con l’indiscrezione secondo la quale Paulo Dybala avrebbe fatto una risonanza magnetica per un non meglio specificato problema fisico. Fake news: Dybala sta bene, nessuna risonanza, ha solo un livido per una botta (non la prima, non l’ultima) presa contro l’Athletic giovedì. [...]

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE