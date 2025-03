Celik: lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Tornerà dopo la sosta

Brutte notizie per Claudio Ranieri. Mehmet Zeki Celik si è sottoposto quest'oggi a degli esami strumentali per valutare il problema muscolare accusato dopo Roma-Athletic Club e l'esito parla di una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Il terzino destro verrà valutato giorno per giorno.

Secondo quanto riportato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, Celik salterà le sfide contro l'Athletic e il Cagliari e tornerà dopo la sosta.