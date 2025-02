Trigoria, ripresa post Roma-Porto: scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in campo per gli altri, out Dovbyk. Dybala, Koné, Ndicka e Shomurodov osservano la seduta (FOTO)

All'indomani della vittoria per 3-2 contro il Porto e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match contro il Monza, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45. Come di consueto nel primo allenamento post partita, chi ha giocato titolare ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato in campo. Assente Dovbyk, il quale ha accusato un problema all'adduttore nella rifinitura pre Roma-Porto. Dybala, Koné, Ndicka e Shomurodov hanno comunque deciso di osservare la seduta dei compagni da bordocampo.

L'allenamento si è concluso con la consueta partitella a campo ridotto e a vincere è stata la squadra arancione composta da De Marzi, Rensch, Nelsson, Sangaré, Pisilli, Gourna-Douath e Baldanzi.