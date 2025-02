Europa League, Lazio o Athletic Club? Alle 13 il sorteggio: andata il 6 marzo, ritorno il 13 in trasferta

La vittoria di ieri sul Porto ha iscritto definitivamente la Roma agli ottavi di Europa League. Da questo turno rientrano in gara le prime 8 della fase iniziale con strade già in parte segnate: la squadra di Ranieri, infatti, pescherà una tra Athletic Club, che giocherà la finale in casa, e Lazio. A deciderlo sarà il sorteggio delle 13 che può mettere in scena il derby agli ottavi di finale o relegarlo come unica ipotesi alla finale, in quanto la Lazio andrebbe nella parte opposto del tabellone.

In caso di superamento del turno, ai quarti la Roma potrebbe trovare il Fenerbahce di Mourinho o una tra Rangers e Olympiakos, in base a quello che decreterà l'urna di Nyon oggi.

La gara di andata è fissata per il 6 marzo mentre il ritorno è previsto la settimana successiva, giovedì 13. Quello che già si sa è che la Roma giocherà in trasferta la gara di ritorno stavolta, non essendo testa di serie, merito che spetta alle squadra qualificatesi direttamente agli ottavi di finale.