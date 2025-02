Trigoria: domani riposo, ripresa degli allenamenti fissata a giovedì mattina

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini di Trigoria. Mister Ranieri ha concesso un giorno di riposo alla squadra per la giornata di domani e ha fissato la ripresa degli allenamenti a giovedì mattina. I giallorossi si stanno preparando in vista della gara contro il Como, valida per la 27ª giornata di Serie A e in programma domenica 2 marzo alle 18.00 allo Stadio Olimpico.