Trigoria, seduta mattutina: ok Pellegrini e Celik. Ancora assente Cristante, out anche Dahl per influenza (FOTO)

Nella mattinata odierna la Roma ha svolto un altro allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventesima giornata di Serie A. Come ieri, Lorenzo Pellegrini e Mehmet Zeki Celik hanno lavorato con il resto del gruppo e sono pienamente recuperati. Assenti, invece, Bryan Cristante (problema alla caviglia) e Samuel Dahl (causa influenza).