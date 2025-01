Trigoria: la squadra di Svilar, Mancini, Koné e Saelemaekers vince la partitella odierna (FOTO)

Nella mattinata odierna la Roma ha svolto un altro allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventesima giornata di Serie A. Al termine della seduta gli uomini di Claudio Ranieri si sono resi protagonisti della consueta partitella e la squadra vincitrice è composta da Svilar, Celik, Mancini, Koné, Zalewski, Saelemaekers, Soulé e Shomurodov.