La Roma continua la preparazione in vista del Derby della Capitale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Dopo aver svolto l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane, gli uomini di Claudio Ranieri sono tornati al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. La buona notizia riguarda Artem Dovbyk, il quale si è allenato con il resto del gruppo dopo aver lavorato in palestra nella giornata di ieri.