Trigoria: Dybala e compagni festeggiano la vittoria nella partitella. Il team bianco non ci sta e 'rovina' lo scatto, Hummels: "Un completo caos" (FOTO)

Dopo un giorno di riposo la Roma torna al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro l'AZ Alkmaar, valida per la settima giornata della first phase di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45. Al termine della seduta è andata in scena la consueta partitella e a vincere è stato il team arancione composto da Hermoso, Mancini, Abdulhamid, Dahl, Koné, Paredes, Zalewski, Soulé, Dybala e Dovbyk. Nel classico scatto post vittoria però alcuni membri della squadra bianca si sono infiltrati cercando di 'rovinare' la foto e negando la sconfitta. E Mats Hummels ha ripostato la foto su Instagram, con scritto: "Un completo caos"