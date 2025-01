Trigoria, ripresa verso l'AZ: Cristante parzialmente in gruppo (FOTO)

Dopo un giorno di riposo la Roma torna al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro l'AZ Alkmaar, valida per la settima giornata della first phase di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45. La buona notizia per Claudio Ranieri riguarda Bryan Cristante, il quale ha smaltito il problema alla caviglia accusato il 2 dicembre: il centrocampista si è allenato parzialmente in gruppo per poi svolgere un lavoro differenziato utile alla riatletizzazione.