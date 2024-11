Trigoria, sorrisi verso Verona: Dovbyk in gruppo. Ghisolfi assiste alla seduta (FOTO)

Dopo la vittoria col Torino, la Roma è attesa dalla trasferta in casa del Verona domani alle 18.00 nell'undicesima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, dopo la conferenza stampa di Ivan Juric, il tecnico giallorosso ha diretto l'allenamento pomeridiano sotto gli occhi del ds Florent Ghisolfi. Buona notizia per Juric: tra i sorrisi della squadra anche Artem Dovbyk, assente giovedì per febbre, si è allenato in gruppo. Gli scatti della seduta: