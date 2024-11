Conferenza stampa, JURIC: "Dovbyk? Valuteremo oggi"

Dopo il Torino, Ivan Juric si gioca il futuro sulla panchina della Roma contro un'altra ex. Domani alle 18, infatti, i giallorossi affronteranno l'Hellas Verona al Bentegodi. E come di consueto il tecnico croato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Queste le sue parole:

Come sta Dovbyk? Riproporrà il centrocampo visto col Toro?

"Dovby dovrebbe allenarsi oggi, in vase a quello decideremo. Gli altri uguale, devo vedere chi ha recuperato e chi no, ma sono tutte scelte tecniche. Gioca uno o l'altro non mi cambia. Ieri Dovbyk non si è allenato, non ha fatto nulla dall'ultima partita"

Verona è un campo ostico. Come si affronta?

"Un ambiente positivo che spinge tanto. Hanno giocatori veloci e tecnici, hanno alternato eccellenti prestazioni con altre meno buone. Ora vengono da risultati negativi anche se a Lecce hanno fatto bene. Saranno incattiviti, con voglia di riscatto. Sarà difficilissima"

Contro il Torino ha schierato 7 under 25, come si concilia con la richiesta di vincere subito? La Roma non vince in trasferta da 8 partite...

"Abbiamo tanti giovani con margini di crescita importanti, si può fare risultato anche con i giovani. Guarderemo allenamenti e prestazioni, non se uno è giovane. Loro hanno più probabilità di crescere, quelli più grandi sono una garanzia e bisogna farli rendere al massimo. Come mentalità dobbiamo andare partita dopo partita, se non si fa risultato a Verona non abbaimo fatto niente. Mi aspetto stessa mentalità e organizzazione visto col Torino, magari vincendo anche partite più equilibrate"