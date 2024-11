Dopo la sosta per le Nazionali, da qualche giorno la Roma ha ripreso i lavori a Trigoria in vista del ritorno in campo in campionato: domenica alle 18.00 i giallorossi, guidati da Claudio Ranieri in panchina, sono attesi dal Napoli al Maradona. Paulo Dybala, però, avverte ancora fastidio e per questo non ha ancora svolto una seduta completa con il gruppo. La situazione dell'argentino verrà valutata giorno per giorno.

LR24