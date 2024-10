Trigoria: allenamento spostato alle 14, seduta diretta da Juric. Si intensificano i rumors sull'esonero del tecnico

All'indomani del pesantissimo ko per 5-1 contro la Fiorentina, la Roma è tornata nella notte nella Capitale ed è stata accolta dalla contestazione dei tifosi alla Stazione Termini. Oggi alle ore 12 i giallorossi avrebbero dovuto iniziare la seduta di allenamento in vista del match di giovedì contro il Torino ma è stata spostata alle ore 14. La posizione dell'allenatore Ivan Juric è sempre più in bilico e i rumors su un possibile esonero si intensificano, tanto che si parla dell'ipotesi accoppiata Claudio Ranieri-Daniele De Rossi.

LR24

Come riportato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, l'allenamento sarà diretto da mister Juric.