Juric: niente esonero, il tecnico resterà in panchina almeno fino a Roma-Torino

La pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina ha creato polemiche feroci nell'ambiente della Roma e la posizione di Ivan Juric sembrava essere particolarmente a rischio. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, per il momento non sono previsti scossoni motivo per cui l'allenatore croato resterà sulla panchina giallorossa anche in occasione di Roma-Torino di giovedì.

(gianlucadimarzio.com)

Come confermato da Angelo Mangiante di Sky Sport, la Roma ha deciso di andare avanti con mister Juric. La società non esonererà l'allenatore, il quale sarà in panchina contro il Torino. Successivamente il futuro del tecnico dipenderà dai risultati.