Trigoria: rifinitura pre Fiorentina (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria di misura in Europa League contro la Dinamo Kiev, la Roma fa tappa a Firenze: domani sera i giallorossi sono ospiti della Fiorentina di Palladino al Franchi nella nona giornata di campionato. Alla vigilia, dopo la consueta conferenza stampa di Juric, la squadra ha svolto l'allenamento di rifinitura al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Convocati per domani Mancini e Soulé, giovedì sera assenti per influenza. Gli scatti della seduta odierna:

Durante l'allenamento si avvertono le indicazioni dello staff tecnico di Juric: "Mobilizziamo bene, corsa laterale, poi cominciamo a lavorare sugli ostacolini. Due volte, avanti e indietro, e stop. Ci fermiamo sempre dopo averlo fatto una coppia di volte" durante la parte atletica. Nel corso dell'esercitazione col pallone si sente: "Bravo Zeki, bravo Enzo", in rifermento a Celik e Le Fée. E ancora: "Apri, apri, apri".