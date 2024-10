Trigoria, allenamento mattutino: presente Pellegrini. Le Fée in gruppo, ancora assenti Dybala ed El Shaarawy (FOTO)

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match contro l'Inter, in programma il 20 ottobre alle ore 20:45 e valido per l'ottava giornata di Serie A. Mister Juric ha a disposizione un gruppo ristretto a causa dei numerosi calciatori giallorossi convocati dalle rispettive nazionali ma ha ritrovato Lorenzo Pellegrini: il capitano, espulso nel corso di Italia-Belgio, ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è tornato ad allenarsi a Trigoria. In gruppo Enzo Le Fée, che ancora indossa un vistoso tutore al ginocchio destro. Assenti, invece, gli infortunati Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy.