Pellegrini: il romanista lascia il ritiro della Nazionale. Già oggi sarà a disposizione di Juric

Lorenzo Pellegrini torna a Trigoria per dimenticare la Nazionale. Il dieci azzurro e capitano della Roma è stato espulso ieri sera nel primo tempo della gara con il Belgio, dunque sarà squalificato per la partita di Udine con Israele: per questo ha lasciato il ritiro dell'Italia per tornare ad allenarsi con i giallorossi. Già oggi la prima seduta agli ordini di Juric per mettersi alle spalle un momento difficile e preparare la sfida con l'Inter del prossimo 20 ottobre.