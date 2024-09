Trigoria, seduta tattica e tiri in porta al volo: in gruppo Dovbyk e Pellegrini. Out Zalewski (FOTO e VIDEO)

Arrivano buone notizie dall'allenamento mattutino della Roma. I giallorossi, infatti, sono scesi in campo per preparare la sfida contro il Genoa, in programma domenica alle 12:30. Può sorridere Daniele De Rossi: Dovbyk e Pellegrini, infatti, come si evince dalle foto pubblicate dal club sui social, si sono allenati con il resto dei compagni. Out, invece, Nicola Zalewski, messo fuori rosa dopo il rifiuto al Galatasaray.

La seduta si è concentrata inizialmente sulla parte atletica e successivamente sulla tattica, per poi concludersi con dei tiri in porta al volo senza portieri. "Due tocchi frontali, è difficile. Vieni, vieni, un tocco solo, bravo, ottimo!", le indicazioni del preparatore atletico Brignardello. L'ultima conclusione in porta è quella di Koné: "Bravo Manu", si complimenta De Rossi dopo il gol.