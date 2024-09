La Roma continua a lavorare in vista del match contro l'Udinese, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Dopo aver svolto la prima seduta agli ordini del nuovo allenatore Ivan Juric nella giornata di ieri, la squadra si allenerĂ oggi alle ore 17:30 al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.

LR24

Fuori dal centro sportivo, presenti una ventina di tifosi sparsi. Nel piazzale Dino Viola presente anche una camionetta della celere e un ambulanza.