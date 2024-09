Trigoria: il primo allenamento di Juric (FOTO e VIDEO)

Esonerato in mattinata Daniele De Rossi, la dirigenza giallorossa ha affidato la guida della prima squadra ad Ivan Juric, che ha firmato fino a giugno 2025. Il tecnico croato ha diretto il suo primo allenamento nel pomeriggio - inizialmente la seduta era fissata al mattino prima dell'esonero di De Rossi - in vista della sfida contro l'Udinese in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico. Gli scatti della seduta odierna:

Il primo allenamento diretto da Ivan Juric#ASRoma pic.twitter.com/cu1Aq2CcAJ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2024