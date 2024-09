UFFICIALE: Juric è il nuovo allenatore della Roma, contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo (COMUNICATO AS ROMA e FOTO)

Daniele De Rossi a partire da questa mattina non è più l'allenatore della Roma. Il tecnico arrivato lo scorso gennaio per sostituire José Mourinho è stato infatti esonerato. Al suo posto la società giallorossa ha scelto di puntare su Ivan Juric, ex tecnico del Torino. Il croato ha firmato un accordo fino a giugno 2025, con opzione per un altro anno. Ecco il comunicato ufficiale della Roma:

"L’AS Roma annuncia che Ivan Juric è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra, fino al 30 giugno 2025. Croato, classe 1975, dopo aver maturato una lunghissima esperienza da calciatore tra Croazia, Spagna e Italia, ha iniziato il suo percorso da allenatore nel calcio giovanile e poi da assistente tecnico al fianco di Gian Piero Gasperini. Ha esordito in Serie A nel 2016-17 sulla panchina del Genoa, dopo aver ottenuto – nella stagione precedente – la promozione nel massimo campionato con il Crotone, la prima nella storia della società calabrese. Dal 2019 al 2021 guida l’Hellas Verona, accompagnando i gialloblù a due salvezze consecutive, valorizzando inoltre diversi calciatori. Nel 2021 assume il ruolo di manager del Torino, restando in carica fino al 2024 e diventando il secondo tecnico con più panchine negli ultimi 20 anni di vita del club granata. Buon lavoro, Ivan!".

(asroma.com)

