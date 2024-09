Trigoria, Hermoso al lavoro: allenamento in campo con i preparatori (VIDEO)

Mario Hermoso, nuovo acquisto della Roma, si è subito messo in gioco ed è già al lavoro nonostante i due giorni di riposo concessi da mister De Rossi alla squadra (domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti). Come nella giornata di ieri, anche quest'oggi il difensore centrale spagnolo si è allenato da solo al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per recuperare il più velocemente possibile la migliore condizione e ha svolto una seduta in campo con i preparatori atletici.