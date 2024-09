Trigoria, il primo allenamento di Hermoso: seduta in campo con il preparatore (FOTO e VIDEO)

Mentre la squadra riprenderà gli allenamenti a Trigoria mercoledì pomeriggio durante la sosta per le Nazionali, Mario Hermoso si allena subito in campo. Il difensore spagnolo, arrivato da svincolato in giallorosso e ufficialmente da oggi un nuovo calciatore della Roma, ha svolto il primo allenamento al 'Fulvio Bernardini' e ha lavorato in campo, seguito dal preparatore atletico.

? Il primo allenamento di Mario Hermoso in giallorosso ?#ASRoma pic.twitter.com/VM8u5n83VU — AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2024