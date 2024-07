Trigoria: primo allenamento per Soulé. De Rossi e l'accoglienza della squadra all'argentino e a Dahl: "Benvenuti" (FOTO e VIDEO)

La Roma continua senza sosta la sua preparazione estiva in vista della stagione 2024/25 e anche nella giornata odierna la squadra ha lavorato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. La grande novità è rappresentata dalla presenza del nuovo acquisto Matias Soulé, il quale è sceso in campo e ha subito svolto il suo primo allenamento agli ordini di mister Daniele De Rossi. Sia l'argentino sia l'altro nuovo arrivato Samuel Dahl sono stati accolti dalla squadra con numerosi buffetti prima dell'inizio della seduta: "Benvenuti", dice De Rossi. Nel corso dell'allenamento non mancano i complimenti e le indicazioni del mister: "Buono, dentro a chiudere l'azione!", "Puntali, puntali, puntali (riferito a Dybala durante la partitella, ndr)", "Questo, andiamo!", "Ultima e abbiamo finito".