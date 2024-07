UFFICIALE: Soulé è un nuovo giocatore della Roma. E l'argentino presenta la seconda maglia (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Dopo lo spoiler di Paulo Dybala su Instagram, arriva il comunicato ufficiale della Roma: Matias Soulé è un nuovo giocatore del club giallorosso e indosserà la maglia numero 18. La nota del club:

Mancino, di ruolo esterno, Soulé nell’ultimo campionato di Serie A ha realizzato 11 gol in 36 presenze. In generale, vanta già 51 partite nel massimo campionato italiano, contando anche l’esperienza in bianconero.

A seguire anche la Juventus annuncia il trasferimento di Soulé alla Roma:

Si dividono le strade di Matias Soulé e della Juventus. È ufficiale infatti il passaggio del calciatore classe 2003 all'AS Roma.

Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2020, Soulé viene inserito, a soli 17 anni, nell’Under 19 bianconera per poi passare, l’annata successiva, in seconda squadra esordendo tra i professionisti e mettendo in mostra tutto il suo talento. A fine novembre 2021 poi per Soulé anche la gioia dell’esordio in Prima Squadra in quel di Salerno nel match di Serie A vinto 2-0 dalla Juventus. Prima dell’esperienza a Frosinone, un’annata in pianta stabile con i più grandi a Torino realizzando anche una rete all’Allianz Stadium nella sfida contro la Sampdoria.