Trigoria: previsto il ritorno in gruppo di Pellegrini nella rifinitura pre Bayer Leverkusen

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Bayer Leverkusen, valido per l'andata della semifinale di Europa League. Daniele De Rossi spera di avere tutti i calciatori a disposizione e, oltre a Chris Smalling e Romelu Lukaku, dovrà valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano non ha partecipato all'allenamento di ieri a scopo precauzionale per via di un affaticamento muscolare, ma l'allarme sembra essere rientrato: secondo quanto riportato dal canale Telegram del giornalista Filippo Biafora, il centrocampista si allenerà con il resto della squadra nella rifinitura odierna.