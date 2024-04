Seduta mattutina per la Roma a due giorni dalla gara d'andata con il Bayer Leverkusen, in programma giovedì alle 21 in uno Stadio Olimpico che si annuncia infuocato.

Lorenzo Pellegrini non ha preso parte all'allenamento con la squadra a scopo precauzionale per via di un affaticamento muscolare che comunque non ne dovrebbe mettere in dubbio la presenza giovedì. Buone notizie da Smalling che ha lavorato invece regolarmente con il gruppo, al pari di Lukaku.