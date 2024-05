Trigoria, in corso la rifinitura pre Bayer Leverkusen: in gruppo Lukaku, Smalling e Pellegrini (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Dopo la conferenza stampa di Daniele De Rossi e Leandro Paredes, la Roma è scesa in campo al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria per svolgere l’allenamento di rifinitura in vista dell’attesissima sfida con il Bayer Leverkusen. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

16:15 - Terminano i 15 minuti aperti alla stampa.

16:05 - Cambio esercizio: si passa al torello a due gruppi.

16:04 - Aumenta l'intensità della pioggia.

15:58 - Il primo esercizio si basa sulla sequenza passaggio, stop e tiro in porta. La squadra è divisa in due gruppi: uno di essi deve segnare nelle porticine, l'altro invece deve centrare i buchi presenti nella rete.

15:55 - Si allontanano dal gruppo Rasmus Kristensen e Dean Huijsen, i quali non rientrano nella lista UEFA e quindi non prenderanno parte alla sfida di domani.

15:50 - Inizia la rifinitura della Roma in vista del Bayer Leverkusen con la consueta riattivazione muscolare. Presenti con il resto del gruppo Romelu Lukaku, Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini.