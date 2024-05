FOTO - Trigoria, ripresa in vista del Bayer: scarico per chi ha giocato ieri

Dopo il pareggio contro la Juventus, la Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per preparare il ritorno col Bayer Leverkusen. Come di consueto, squadra divisa in due gruppi: allenamento normale per i giocatori che ieri non sono scesi in campo, lavoro di scarico per chi è sceso in campo nel match con i bianconeri. C'è Gianluca Mancini, a riposo nella sfida di ieri sera. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, alla prese con un fastidio all'adduttore.