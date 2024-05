Dybala: solo un affaticamento per l'argentino. Proverà ad essere tra i convocati per il Bayer

Notizie incoraggianti per Paulo Dybala, uscito nel corso della sfida contro la Juventus per un fastidio all'adduttore sinistro. Il giocatore si è sottoposto nella giornata di oggi agli esami di rito che non hanno evidenziato lesione: solo un affaticamento, che andrà gestito con terapie. Proverà a recuperare per essere tra i convocati per la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

#Dybala oggi ha effettuato gli esami. Non ci sono lesioni all'adduttore. È un affaticamento che andrà gestito con terapie. Proverà a recuperare per essere tra i convocati per la semifinale di Europa League a Leverkusen. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 6, 2024