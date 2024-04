Trigoria: il team bianco di Dybala vince la partitella, presente anche Azmoun. L'iraniano: "Winning team" (FOTO)

In mattinata la Roma ha svolto il primo allenamento verso l'euroderby contro il Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Al termine della seduta si è svolta la classica partitella e a trionfare è stato il team bianco, composto da Rui Patricio, Kristensen, Llorente, Angelino, Cristante, Aouar, Dybala e Azmoun. L'attaccante iraniano sta recuperando dall'infortunio e quest'oggi si è allenato parzialmente in gruppo.

"Winning team", l'esultanza di Sardar Azmoun su Instagram.