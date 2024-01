Trigoria, ripresa dopo la Salernitana: Angeliño subito in gruppo (FOTO)

All'indomani della vittoria contro la Salernitana, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari, in programma lunedì 5 febbraio alle 20:45. La squadra si è divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo per coloro che sono rimasti in panchina o entrati in campo nella ripresa. La novità è la presenza del nuovo acquisto Angeliño, il quale si è subito allenato in campo con il gruppo.