UFFICIALE, Angeliño alla Roma in prestito con diritto di riscatto: "Non ho avuto la minima esitazione, orgoglioso di essere qui". PINTO: "Le sue caratteristiche si sposano con la nostra rosa" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Angeliño è un nuovo giocatore della Roma. Il terzino sinistro spagnolo arriva dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Come si può apprendere dal sito della Lega Serie A, la società giallorossa ha depositato il contratto del nuovo acquisto, il quale sbarca quindi nella Capitale a titolo temporaneo.

Ecco il comunicato della Roma: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024.

Esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in giro per l'Europa tra Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray.

'E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione'.

? ??????? | Angelino ???

The club is delighted to confirm the loan signing of the Spanish defender!

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 30, 2024