Trigoria, rifinitura pre Atalanta: il primo allenamento di Huijsen. Paredes in gruppo (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria contro la Cremonese in Coppa Italia, domani sera la Roma ospita all'Olimpico l'Atalanta nel big match valido per la 19esima giornata di campionato, l'ultimo turno del girone d'andata.

Alla vigilia della sfida la squadra ha sostenuto la seduta di rifinitura a Trigoria: in gruppo per la prima volta anche Dean Huijsen, difensore classe 2005 arrivato in prestito dalla Juventus in questa sessione invernale di mercato. Si è allenato anche con i compagni Leandro Paredes che, come svelato da Mourinho in conferenza stampa, ha subito una botta nel corso della sfida contro la Cremonese. Gli scatti della seduta odierna al "Fulvio Bernardini":