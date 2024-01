UFFICIALE, Huijsen in prestito dalla Juventus: "Non è stato difficile scegliere la Roma". PINTO: "Pronto sin da subito" (FOTO, VIDEO e COMUNICATO)

La Roma accoglie Dean Huijsen: il difensore classe 2005, il rinforzo di José Mourinho nel reparto arretrato, arriva in prestito della Juventus. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato ufficiale:

L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Dean Huijsen dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Difensore classe 2005, nato in Olanda ad Amsterdam, Huijsen ha già esordito in Serie A e fa parte della nazionale olandese under 19. “Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto", sono le prime parole di Huijsen da giocatore giallorosso. "Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi”. “Nonostante la giovane età riteniamo che Huijsen possa offrire sin da subito il suo contributo in questa seconda parte della stagione: grazie alle qualità dei nostri ragazzi sono certo che il suo processo di inserimento nello spogliatoio sarà molto rapido e che Dean saprà a sua volta integrarsi velocemente nel nuovo contesto”, ha commentato il General Manager dell'area sportiva, Tiago Pinto. Nella Roma, Huijsen indosserà la maglia numero 3. Benvenuto, Dean! (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Anche la Juventus comunica la partenza in prestito di

La seconda parte della stagione 2023/2024 Dean Huijsen la giocherà con la Roma.

È ufficiale, infatti, il suo passaggio in giallorosso fino al termine di questa annata. Dean si trasferisce nella Capitale con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2024.

Arrivato alla Juventus dal Malaga nell'estate del 2021, il difensore olandese classe 2005 si è subito messo in mostra, a partire dall'Under 17 dove ha concluso la stagione 2021/2022 totalizzando 20 presenze, segnando 8 reti e ricevendo le prime convocazioni in Primavera, ampiamente sotto età.

Huijsen ha sempre bruciato le tappe e così è stato anche nell'annata successiva, un'annata chiusa collezionando 40 presenze tra Under 19, appunto, e Next Gen e trovando per dieci volte la via del gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka.

Quei due test amichevoli, di fatto, sono stati il suo primo approccio con "i grandi" e da quel dicembre di strada ne ha percorsa ancora tanta. Dean è diventato sempre più leader della Next Gen e, di fatto, dall'inizio della stagione 2023/2024 - insieme a Kenan Yildiz e, in seguito, a Joseph Nonge - si è allenato stabilmente in Prima Squadra e ha trovato anche l'esordio a "San Siro" contro il Milan, mostrando da subito personalità e talento. Quello contro i rossoneri, il 22 ottobre 2023, è stato di fatto l'ultimo step prima del passaggio ufficiale in Prima Squadra, datato 7 novembre.