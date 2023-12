Trigoria, due giorni a Juventus-Roma: Dybala ancora in gruppo (FOTO)

Questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria la Roma ha svolto un altro allenamento in vista del big match contro la Juventus, in programma il 30 dicembre alle ore 20:45. Buone notizie per José Mourinho infatti Paulo Dybala si è nuovamente allenato con il resto del gruppo: la 'Joya' sembra aver smaltito l'infortunio e aumentano sempre di più le chance di vederlo in campo da titolare contro i bianconeri.