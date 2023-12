Juventus-Roma: aumentano le chance di vedere Dybala in campo dal 1'

Il 30 dicembre alle ore 20:45 andrà in scena all'Allianz Stadium il big match tra Juventus e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. La notizia più importante in casa giallorossa è sicuramente il recupero dell'uomo più atteso della sfida, ovvero Paulo Dybala. Come riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, la 'Joya' ha smaltito l'infortunio che lo ha fermato contro la Fiorentina e quest'oggi ha lavorato per il terzo giorno consecutivo con il resto della squadra: le possibilità di vedere l'argentino in campo dal 1' aumentano sempre di più.

(gianlucadimarzio.com)

