FOTO e VIDEO - Trigoria: sorrisi e concentrazione nella rifinitura alla vigilia di Roma-Sheriff

Questa mattina la Roma ha svolto al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria l'allenamento di rifinitura in vista della sfida contro lo Sheriff, in programma domani alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico e valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. José Mourinho è stato costretto ad aggregare numerosi Primavera alla seduta poiché alcuni calciatori della prima squadra non sono in perfette condizioni e si tratta di Mancini, Spinazzola, Azmoun e Dybala. Nonostante non abbiano partecipato ai 15 minuti iniziali dell'allenamento, Paredes e Pellegrini sono comunque disponibili per il match di domani. Ecco i migliori scatti della seduta.