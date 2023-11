Trigoria, rifinitura alla vigilia di Roma-Udinese: Pellegrini e Sanches in gruppo (VIDEO)

Nella mattina odierna la Roma ha svolto l'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro l'Udinese, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Lorenzo Pellegrini ha lavorato nuovamente in gruppo, così come Renato Sanches: a differenza del capitano, il centrocampista portoghese non ha pienamente smaltito l'infortunio e, come annunciato da José Mourinho in conferenza stampa, non sarà convocato.