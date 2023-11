Conferenza stampa, MOURINHO: "Partita difficile, l'Udinese ha qualità. Pellegrini importante per noi" (VIDEO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l'Udinese di Gabriele Cioffi nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al settimo posto in classifica con 18 punti, mentre i friulani sono sedicesimi a quota 11. Nella giornata odierna, alle ore 12:30, José Mourinho interverrà in conferenza stampa dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare il match e rispondere alle domande dei cronisti. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

Udinese difficile da affrontare. Sarà fondamentale il ritorno della qualità di Pellegrini nel possesso palla?

"L'importante è la qualità collettiva del possesso palla. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono veloci, se perdiamo palla in zona pericolosa siamo più aperti. Noi siamo migliorati, abbiamo maggiormente il possesso del pallone. Pellegrini è sempre importante per noi. L'Udinese ha tutto, ero sorpreso dalla posizione di classifica perché è una squadra con potenzialità, se giochiamo bassi e regaliamo loro il pallone possono farci male, sono forti su palla inattiva, Samardzic e Walace sanno calciare dalla distanza. Partita veramente difficile".

Quanto è cambiata l'Udinese rispetto alla passata stagione?

"Ha perso giocatori importanti, ma conosciamo il gruppo e per loro non è un problema vendere calciatori come Beto e Becao. Hanno preso Kabasele che ha giocato tanti anni in Premier, hanno esterni veloci ed è tornato anche Pereyra. L'Udinese è sempre l'Udinese anche se in estate le piace fare soldi".

