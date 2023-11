Trigoria, giallorossi al lavoro in vista di Roma-Udinese: c'è Pellegrini, out Sanches. In campo anche i calciatori tornati dalle nazionali (VIDEO)

Domenica alle ore 18 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico l'Udinese, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno lavorato questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e José Mourinho ha potuto contare su molti nazionali, rientrati alla base in questi giorni, tra cui Romelu Lukaku, Rui Patricio, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Houssem Aouar e Stephan El Shaarawy. Inoltre è presente anche Lorenzo Pellegrini, sempre più vicino al ritorno in campo. Assente, invece, Renato Sanches, il quale non è al meglio per un problema fisico.